Дамаск, 11 февраля, 2016, 16:27 — ИА Регнум. Ожесточенные бои в Алеппо при поддержке российской авиации, а также бомбардировки города Хурайтан свидетельствуют о том, что Турция выдавливается из сирийского конфликта. Об этом сообщает арабская газета Al-Quds Al-Arabi.

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При поддержке Москвы армии Башара Асада удалось вернуть населенный пункт Сальма в Курдских горах, возобновить операцию по возвращению города Рабиа в Туркманских горах, получить возможность перевести дух в Латакии, городе, который живет сейчас вне войны.

«Умеренные» оппозиционные группы, находящиеся тут и поддерживаемые Турцией и США, очутились между тремя силами на земле и российской авиацией в воздухе: ИГИЛ с востока, силы Курдской народной самообороны с запада и войска режима Башара Асада с юга. Турция, способная повлиять на ситуацию с севера, неспособна оказать поддержку «умеренной оппозиции» из-за абсолютного господства российских самолетов в небе над этим регионом, говорится в сообщении.

«Такой катастрофический для Анкары сценарий полностью лишит ее возможности взаимодействовать с близкими ей оппозиционными группами, находящимися на территории Сирии, что обеспечит курдам полный контроль всех приграничных территорий. Сбывается кошмар, который давно всем не дает спать: курдское присутствие по всей длине южной границы во время внутренней войны против Рабочей партии Курдистана в юго-восточных провинциях Анатолии, и это с учетом того, что в результате операции российской авиации население Туркманских гор практически уничтожено», — резюмирует издание.