Киев, 11 февраля, 2016, 16:09 — ИА Регнум. Украинский Национальный совет телевидения и радиовещания запретил трансляцию на Украине 15 российских кабельных телеканалов. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщает пресс-служба Нацсовета.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Сообщается, что из перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции на Украине, изъято 15 российских телеканалов. Нацсовет принял решение по результатам мониторинга каналов, которые ретранслируются в кабельных сетях Украины и не являются подписавшими конвенции.

Решение о запрете вещания 15 российских кабельных телеканалов вступит в силу через месяц.

Уточняется, что Нацсовет запретил вещание следующих российских телеканалов: «Совершенно секретно», «Кто есть кто», «Шансон-ТВ», «Парк развлечений», «Мир сериала», «Авто плюс», «Кухня ТВ», КХЛ, «Наука 2.0», «Моя планета», «Телекафе», «Боец», «Время: далекое и близкое», «Настоящее Страшное Телевидение» («НСТ») и «Сарафан».

Как заявил председатель Национального совета телевидения и радиовещания Юрий Артеменко, основными причинами для запрета каналов стали нарушения законодательства в части национальной безопасности и законодательства о рекламе. Он пояснил, что в эфирах этих телеканалов показывали людей, «которые создают угрозу национальной безопасности», и показывали рекламу, запрещенную на Украине.