Лос-Анджелес, США, 29 февраля, 2016, 05:14 — ИА Регнум. В России продолжается ночная прямая трансляция 88-ой церемонии вручения кинопремии «Оскар». В номинации «Лучшая актриса второго плана» награду получила Алисия Викандер за роль художницы Герды Вегенер в фильме «Девушка из Дании».

Цитата из к/ф «Девушка из Дании». реж. Том Хупер. 2015. Великобритания-США-Бельгия-Дания-Германия Алисия Викандер в роли Герды Вегенер

Цитата из к/ф «Девушка из Дании». реж. Том Хупер. 2015. Великобритания-США-Бельгия-Дания-Германия Откровенность

Шведская актриса Алисия Викандер начинала свою карьеру как танцовщица. Училась в Королевской балетной школе Швеции, выступала в мюзиклах на сцене Гётеборгской оперы, а в кино дебютировала не так давно — в 2007 году. Роль в фильме «Чистота» принесла Викандер премию «Золотой жук» как лучшей актрисе, успешными также стали её роли в драме «Королевский роман» и новой экранизации «Анны Карениной», где она сыграла Китти.

Цитата из к/ф «Девушка из Дании». реж. Том Хупер. 2015. Великобритания-США-Бельгия-Дания-Германия Творческий процесс

Фильм «Девушка из Дании» принёс Викандер сразу четыре престижных номинации: помимо «Оскара», актриса чуть не получила «Золотой глобус», премию Гильдии актёров, и, возможно, ещё получит BAFTA.

Цитата из к/ф «Девушка из Дании». реж. Том Хупер. 2015. Великобритания-США-Бельгия-Дания-Германия Муж и жена

В «Девушке из Дании» Викандер исполняет роль молодой супруги-художницы, заставляющей своего мужа позировать ей в женском образе, в результате чего тот по-настоящему перевоплощается в женщину и решается на операцию по смене пола. Роль мужа в фильме сыграл актёр Эдди Редмэйн, который, кстати, тоже получил номинацию на «Оскар».

Цитата из к/ф «Девушка из Дании». реж. Том Хупер. 2015. Великобритания-США-Бельгия-Дания-Германия Нежность

Сценарий картины был создан на основе романа «Девушке из Дании» Дэвида Эберсхоффа, получившего в 2000 году литературную премию «Лямбда» за освещение ЛГБТ-тематики. Мировая премьера состоялась 5 сентября 2015 года в конкурсе Венецианского кинофестиваля, где за поднятие темы гомосексуальности картине присудили «Голубого льва». В российский прокат фильм вышел 28 января, получив большое количество негативных отзывов рецензентов.

Цитата из к/ф «Девушка из Дании». реж. Том Хупер. 2015. Великобритания-США-Бельгия-Дания-Германия Дума

В номинации «Лучшая актриса второго плана» вместе с Алисией Викандер на «Оскар-2016» претендовали: