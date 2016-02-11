Пекин, 11 февраля, 2016, 15:33 — ИА Регнум.



Bridget Coila Синий дракон

Вечером 11 февраля на территории КНР был введен «синий» уровень опасности, вызванный ухудшением метеорологической обстановки. Как сообщило Национальное метеорическое бюро, в ночь с 11 февраля на 12 февраля температура может упасть до 14 градусов.

Холодный фронт будет двигаться с северо-запада страны на юг в течение следующих трех дней, пишет «Синьхуа».

Резкие порывы ветра и обильное выпадение осадков в виде снега с дождем ожидаются на севере и востоке Китая.

Представители власти предупредили граждан о готовящемся ухудшении погоды и призвали не покидать дома без лишней необходимости.

Коммунальные службы переведены в усиленный режим работы. Все авиарейсы выполняются по расписанию.