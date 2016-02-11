Варшава, 11 февраля, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Законодатели Польши приняли новый закон о детских пособиях, согласно которому правительство будет ежемесячно выплачивать пособие в размере $125 за второго и последующих детей в семье, сообщает Associated Press.

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Основной целью закона является поддержка семей и создание условий для увеличения рождаемости в стране, где эти показатели одни из самых низких в мире.

В правительстве отмечают, что эта мера поможет малообеспеченным семьям. Политические противники действующей власти подчеркивают, что такими мерами рождаемость в стране не поднять, а финансирование программы сильно ударит по бюджету.