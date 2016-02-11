Воронеж, 11 февраля, 2016, 15:22 — ИА Регнум. Время в пути дневных поездов сообщением Воронеж — Москва (№№45 и 69) в 2017 году может сократиться до шести часов. Об этом журналистам 11 февраля сообщил вице-президент ОАО «РЖД"Михаил Акулов, передает корреспондент ИА REGNUM.

rzd.ru Воронежский вокзал

В целом проект дневных экспрессов, реализуемый в Воронеже с 2010 года, Михаил Акулов оценил как очень успешный.

«В следующем году время в пути сократится и составит не более шести часов. В 2015 году мы добавили двухэтажные вагоны, поскольку увидели опережающий спрос на наши возможности. В 2016 году мы полностью перейдем на эксплуатацию двухэтажных вагонов в дневном сообщении обоих поездов 45 и 69, это даст возможность не только увеличить наше предложение, но и даст возможность пассажирам приобрести билет по более низким ценам».

Еще одно новшество ждет пассажиров дневных поездов сообщением Воронеж — Москва в конце этого года. Первыми в России воронежцы смогут пользоваться вагоном, оснащенным зоной отдыха для пассажиров, в первую очередь, с детьми.