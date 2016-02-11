Вашингтон, 11 февраля, 2016, 15:14 — ИА Регнум. Отправка в Сирию самолётов-радаров AWACS утверждена в НАТО. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщает RT.

theaviationist.com Самолёт-радар AWACS

Столтенберг заявил, что разведывательные самолёты AWACS будут использоваться в Сирии возглавляемой США коалицией для уничтожения террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).

Самолёты-радары AWACS применяются для обнаружения объектов противника. На самолёты устанавливается авиационный комплекс радиообнаружения и наведения. AWACS состоит из летательного аппарата, мощного радиолокатора, вспомогательной аппаратуры и средств связи.