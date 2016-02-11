Париж, 11 февраля, 2016, 14:56 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью французскому изданию Valeurs actuels заявил, что хотел бы наладить отношения с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на выборах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

По его словам, Путину присуща «определенная трезвость ума», поскольку он назвал Трампа «ярким человеком». «Я думаю, что у нас получилось бы наладить с ним очень хорошие отношения», — сказал миллиардер.

Говоря о терактах в Париже 13 ноября, политик отметил, что стал бы стрелять, если бы оказался среди заложников в театре «Батаклан». «Я бы, наверное, погиб, но я бы все-таки достал свой пистолет из кобуры», — сказал Трамп.

«К сожалению, Франция сейчас уже не та, что раньше, да и Париж тоже, — добавил он. — Мои друзья из Франции рассказывают мне иногда, что когда они бывают в некоторых регионах своей страны, они чувствуют себя не как дома».

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