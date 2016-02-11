Москва, 11 февраля, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Дискуссии о курсе валют и попытки прогнозирования держат общество в напряжении. Хотя некоторые высокопоставленные чиновники совсем недавно заявляли, что обывателям курс доллара не интересен. Тем не менее, интересен, так как в условиях отсутствия собственного производства, или при наличии большого количества импортных комплектующих, рост курса доллара ведёт к галопирующей инфляции. Этот процесс уже развернулся и остановить его будет нелегко. Об этом заявил доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Голодов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM прогноз о предстоящих валютных бурях.

www.rea.ru Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Голодов

«Прошедшая неделя дала интересный повод для размышления — цены на нефть несколько подросли, а курс и не подумал снижаться. Следовательно, в игру включились некоторые новые факторы, которые повлияли на процесс. Либо влияние факторов перераспределилось. Запасы нефти в США выросли, объёмы добычи странами ОПЕК не снизились, Иран добавил нестабильности. Глобальная экономика переживает рецессию», — считает Голодов.

«Внутренние факторы российской экономики заставляют курс доллара расти — снижение поступлений от экспорта нефти компенсируется падением рубля. И эта тенденция, видимо, давит на интеллект принимающих решения. Курс доллара будет расти, даже если наметится тренд на повышение цен на нефть. Могу предположить, что через пару месяцев мы увидим 100 рублей за доллар», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам старшего аналитика Альпари Анна Бодрова, «в перспективе апреля — июня российских граждан будут ждать валютные бури». Аналитики Лаборатории инвестиционных технологий на 2016 год также прогнозировали рост курса доллара до 90−100 рублей.