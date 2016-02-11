Москва, 11 февраля, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Валютные бури уже начались, и столкнутся с ними не только россияне, а весь мир, уверена старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. Об этом она заявила корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля, комментируя прогноз старшего аналитика Альпари Анны Бодровой, опубликованный в «РГ», что в перспективе апреля — июня россиян будут ждать валютные бури.

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«Сегодня, к примеру, российская валюта держится относительно стабильно, потеряв против доллара всего один рубль, в то время как пара доллар/иена уже с самого утра умудрилась обвалиться на 300 пунктов, а за последние 2 недели — на целую тысячу. Если взять динамику евро против доллара, то и здесь с начала февраля мы увидели рывок на 500 пунктов вверх, и это при довольно слабом состоянии европейской экономики», — отметила Афанасьева.

Она также добавила, что ситуация с китайской экономикой, слабыми темпами восстановления американской экономики и угрозой череды крупных банкротств в европейской экономике уже вызвала беспрецедентную динамику как на валютном, так и на фондовых рынках. «В такой ситуации пользоваться спросом будут самые безопасные активы: традиционный швейцарский франк, японская иена и золото. Текущая стабильность рубля тоже радует, однако здесь многое будет зависеть от динамики нефти и от дальнейшей тактики представителей ОПЕК», — подчеркнула аналитик. Руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский также считает, что ситуация с рублем выглядит плохо: рубль остается целиком зависимым от нефтяных котировок, и действия Банка России не способны сдержать падение, только едва замедлить его, в случае продолжения падения цен на сырье. Однако причин для роста рубля до 72 за доллар он не видит. Аналитик полагает, что вскоре рубль преодолеет отметку 80 рублей за доллар. По его словам, и дальнейший потенциал роста американского доллара в область 88 рублей кажется не столь уж невероятным.

«По нефти у нас немного другой взгляд. Цены на черное золото останутся в диапазоне коридора с минимумом в $29 и максимумом в $35 (по марке Brent) как минимум в течение ближайших двух кварталов, следовательно, и у рубля не будет драйвера к восстановлению. Локальное укрепление может быть связано лишь с технической коррекцией доллара США и евро на мировом валютном рынке. Однако мы, как и старший аналитик Альпари Анна Бодрова, считаем, что до апреля может многое измениться, кроме ключевых факторов: низкой стоимости нефти и стагнации российской экономики, они продолжат оказывать давление на рубль», — резюмировал Козловский.

Напомним, как заявила Бодрова, в перспективе апреля — июня не исключены биржевые бури с обновлением минимумов по нефти и максимумов по доллару США. Она также отметила, что рынок нефти может дать новые поводы для формирования движения. Текущую стоимость американской валюты аналитик считает вполне справедливой, а стандартная рыночная формула указывает на потенциал роста американского доллара в область 88 рублей.