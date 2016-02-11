Таллин, 11 февраля, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Финский производитель кабельных соединений для автомобильной промышленности PKC Group закрывает в марте 2017 года завод в Кейла (северная Эстония), сокращению подлежат более 600 рабочих мест. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщило эстонское общественно-правовое телерадиовещание ERR со ссылкой на заявление руководства предприятия.

Цитата из к/ф «Особенности национальной охоты». Реж. Александр Рогожкин. 1995. Россия Перед охотой

Это второй завод компании, закрытый в стране за последние три года: ранее был закрыт завод в Хаапсалу (западная Эстония), работавший с 2002 года. Предприятие намеренно перевести производство в Россию и Литву, где уже действуют филиалы PKC Group.

По словам министра здоровья и труда Эстонии, члена Социал-демократической партии Евгения Осиновского, государство обеспечит всех сокращаемых работников завода PKC Group в Кейла необходимой поддержкой в поиске новой работы. Министр заверил, что созданная в Эстонии система страхования от безработицы является одной из самых эффективных в Европе и каждому работнику, кроме финансовой поддержки, будет составлен индивидуальный план по поиску новой работы. В связи с закрытием завода в Кейла, помощь понадобится как жителям уездов Харьюмаа и Ляэнемаа (северная и западная Эстония).

Как сообщало ИА REGNUM ранее, о массовых сокращениях работников было объявлено в уезде Ида-Вирумаа (северо-восточная Эстония) — 15 января 2016 года руководство крупнейшего сланцехимического предприятия Эстонии концерна Viru Keemia Grupp (VKG) приняло решение законсервировать фабрики, работающие по технологии Kiviter, вследствие непрекращающегося резкого падения цен на нефть. Сокращения ожидают порядка 500 работников.

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