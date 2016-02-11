Москва, 11 февраля, 2016, 14:48 — ИА Регнум. Вопросы эффективного использования сельхозземель и механизм изъятия их у недобросовестных владельцев обсудит президиум Генсовета «Единой России» на следующей неделе, передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля. Депутаты Госдумы настаивают на широком обсуждении реализации послания президента РФ Федеральному собранию о вовлечении неиспользуемых земель в сельхозоборот. Следует изымать простаивающие сельхозземли у недобросовестных владельцев и продавать их на аукционах, соответствующий закон должен быть принят в осеннюю сессию 2016 года.

Цитата из к/ф «Земля». Реж. Александр Довженко. 1930. СССР Земля — крестьянам

Продовольственная безопасность

«На ближайшем президиуме Генерального совета партии «Единая Россия» мы обсудим этот вопрос… Думаю, выйдем с набором определенных предложений и к министерству сельского хозяйства, и к аграриям», — сказал секретарь Генсовета партии, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. «Мы не можем оставаться в стороне, для нас крайне важным является вопрос эффективного использования земель сельхозназначения, которые сегодня не используются в том качестве, в том объеме, как это обозначил наш президент», — отметил он. «Это вопрос продовольственной безопасности», — добавил он.

Невостребованные паи

Законодательство, позволяющее изымать земли, не использующиеся в течение трех лет, принято в 2010 году, напомнил глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев. «Есть у нас еще один ресурс — это 20 млн (га) земель, так называемые невостребованные паи, их выделили, но за них ничего не платят, они зарастают лесом. И поэтому мы во фракции этим вопросом занимаемся и намерены решить вопросы по существу», — заверил он.

По словам парламентария, депутаты «Единой России» намерены в ближайшее время выехать в Ржевский район Тверской области и посмотреть, как там удалось в ходе двухлетних судебных процессов изъять 5 тыс. гектаров из невостребованных паев, которые затем были введены в местное поселение и сейчас используются в сельхозобороте.

Повышенный налог на землю

Замглавы комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина не исключила, что для стимулирования использования земель может быть введения повышенная ставка земельного налога. «Вполне возможно, мы пойдем на повышенную ставку земельного налога, чтобы, с одной стороны, стимулировать неэффективного, недобросовестного владельца земельного участка, а с другой стороны — вполне возможно — пополнить также муниципальные бюджеты, которые на эти средства будут создавать инфраструктуру для нашего населения», — сказала она.

Кроме того, по словам Школкиной, предлагается сократить срок изъятия участков у нерадивых владельцев. «Мы хотим исключить так называемую фиктивную перепродажу земельных участков — сегодня тот, кто не использует участки по прошествии определенного срока, перепродает их, и так фактически до бесконечности», — пояснила депутат. «Кроме того, мы прекрасно понимаем и практика показывает, что существуют пробелы в определении понятий «надлежащее» и «ненадлежащее» использование. Мы будем этот вопрос прорабатывать», — заверила она.

Также депутат рассказала о планах законодателей, касающихся невостребованных паев. «Надо сказать людям, что мы готовы предоставить определенный срок, за который вы должны определиться, что сделать с долями, — в другом случае мы до определенного момента передаем в муниципальную собственность, чтобы вовлечь земли в хозяйственный оборот, чтобы с них платились налоги», — сказала Школкина. «Также вопрос, что делать с муниципальными землями сельхозназначения, — их тоже нужно вовлекать в оборот, а это около 70% от наших земель сельхозназначения», — подчеркнула зампред комитета Госдумы.

Изъятие

Законопроект, уточняющий нормы об изъятии неиспользуемых сельскохозяйственных земель после трех лет простоя будет подготовлен в течение месяца, сообщил глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай Панков («Единая Россия»). «Уже есть определенные наработанные предложения, которые нам необходимо обсудить с отраслевыми союзами, обсудить с фермерскими объединениями, обсудить с теми, кто работает на земле», — сказал парламентарий. «Мы планируем где-то, наверное, в течение месяца уже эти предложения сформулировать вместе с профессиональным сообществом», — уточнил он.

Аукционы

Возвращение сельхозземель в оборот должно стать национальной задачей, считает член комитета Госдумы по бюджету и налогам Геннадий Кулик. «Если земля — наше главное богатство, почему едешь и не видишь кроме кустарников, ничего другого? Это должен быть национальный проект, это ответственность», — уверен он.

Депутат уверен: закон должен быть очень грамотно написан, так как нюансов очень много. «Мы убеждены в том, что малые предприятия на селе не исчерпали далеко свой резерв, они производят половину продукции. И что их волновало? Как увеличить землю», — рассказал депутат. «Мы должны еще подумать над тем, что когда мы эту землю (неиспользуемую) поставим на аукцион, чтобы она попала в руки тех, кто действительно может сегодня тут же рационально включить ее в оборот. Это дополнительный вопрос, который нужно внимательно рассмотреть», — призвал Кулик.