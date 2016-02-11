Санкт-Петербург, 11 февраля, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Выступления всемирно известного клоуна Олега Попова с программой «Пусть всегда будет солнце» в Петербурге принесут петербургскому цирку прибыль в 100 миллионов рублей. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщил директор Росгосцирка Вадим Гаглоев, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Олег Попов

По словам Вадима Гаглоева, штраф, наложенный на цирк УФАС по Санкт-Петербургу за неправильно организованный конкурс при организации гастролей, будет выплачен, а выступления Олега Попова состоятся в любом случае.

«Когда проводите конкурс на покупку чайника или строительный конкурс, это одно дело. А другое дело — это конкурс с творческой составляющей. Это Олег Попов, уникальные вещи. Техническое задание переписывалось несколько раз. Это творческий процесс. Что делать с продюсером, режиссёром и Олегом Константиновичем, когда всё постоянно меняется? Но УФАС выполнял свою работу, и мы заплатим штраф. И мы нашли форму, которая сможет обеспечить проведение конкурса в рамках закона», — сообщил глава Росгосцирка.

Вадим Гаглоев подчеркнул, что цирковая программа, которая будет представлена в Петербурге, была создана без привлечения бюджетных средств.

«Программа создавалась на принципах государственно-частного партнерства. Ни одной копейки государство не вложило. По итогам этих выступлений при полных аншлагах прибыль цирка составит порядка 100 млн, если поменьше — то чуть поменьше. Это событие общероссийского уровня. Если даже не мирового уровня, потому что круче Олега Попова в мировом цирке просто нет. Это человек-эпоха», — отметил он.

Премьера цирковой программы «Пусть всегда будет солнце» с участием Олега Попова состоится 12 февраля. Народный артист СССР покажет восемь известных и новых реприз. «Очень люблю цирк. Это моя жизнь, мой воздух. Согласился сначала приехать в Россию, чтобы увидеть своих друзей, которых не видел много лет. Поехал в Сочи. Думал, пора заканчивать работать. Но когда я вышел на манеж, и весь зал встал и аплодировал мне, это открыло мое второе дыхание», — сказал журналистам сам Олег Попов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 60 выступлений Олега Попова в Петербурге, которые должны были пройти с 12 февраля по 10 апреля, оказались под угрозой срыва из-за жалобы «Международной цирковой компании» на организацию Цирком Чинизелли конкурса на гастрольную программу с участием Олега Попова.

По итогам рассмотрения жалобы в УФАС Цирк Чинизелли предложили привлечь к административному штрафу в размере пяти тысяч рублей. Накануне рассмотрения жалобы в УФАС конкурсная комиссия цирка все три поданные заявки признала не соответствующими конкурсной документации и отклонила их. Соответственно, конкурсная процедура была признана несостоявшейся.