Петербургский цирк заработает на гастролях Олега Попова 100 млн рублей
Санкт-Петербург, 11 февраля, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Выступления всемирно известного клоуна Олега Попова с программой «Пусть всегда будет солнце» в Петербурге принесут петербургскому цирку прибыль в 100 миллионов рублей. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщил директор Росгосцирка Вадим Гаглоев, передает корреспондент ИА REGNUM.
По словам Вадима Гаглоева, штраф, наложенный на цирк УФАС по Санкт-Петербургу за неправильно организованный конкурс при организации гастролей, будет выплачен, а выступления Олега Попова состоятся в любом случае.
«Когда проводите конкурс на покупку чайника или строительный конкурс, это одно дело. А другое дело — это конкурс с творческой составляющей. Это Олег Попов, уникальные вещи. Техническое задание переписывалось несколько раз. Это творческий процесс. Что делать с продюсером, режиссёром и Олегом Константиновичем, когда всё постоянно меняется? Но УФАС выполнял свою работу, и мы заплатим штраф. И мы нашли форму, которая сможет обеспечить проведение конкурса в рамках закона», — сообщил глава Росгосцирка.
Вадим Гаглоев подчеркнул, что цирковая программа, которая будет представлена в Петербурге, была создана без привлечения бюджетных средств.
«Программа создавалась на принципах государственно-частного партнерства. Ни одной копейки государство не вложило. По итогам этих выступлений при полных аншлагах прибыль цирка составит порядка 100 млн, если поменьше — то чуть поменьше. Это событие общероссийского уровня. Если даже не мирового уровня, потому что круче Олега Попова в мировом цирке просто нет. Это человек-эпоха», — отметил он.
Премьера цирковой программы «Пусть всегда будет солнце» с участием Олега Попова состоится 12 февраля. Народный артист СССР покажет восемь известных и новых реприз. «Очень люблю цирк. Это моя жизнь, мой воздух. Согласился сначала приехать в Россию, чтобы увидеть своих друзей, которых не видел много лет. Поехал в Сочи. Думал, пора заканчивать работать. Но когда я вышел на манеж, и весь зал встал и аплодировал мне, это открыло мое второе дыхание», — сказал журналистам сам Олег Попов.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, 60 выступлений Олега Попова в Петербурге, которые должны были пройти с 12 февраля по 10 апреля, оказались под угрозой срыва из-за жалобы «Международной цирковой компании» на организацию Цирком Чинизелли конкурса на гастрольную программу с участием Олега Попова.
По итогам рассмотрения жалобы в УФАС Цирк Чинизелли предложили привлечь к административному штрафу в размере пяти тысяч рублей. Накануне рассмотрения жалобы в УФАС конкурсная комиссия цирка все три поданные заявки признала не соответствующими конкурсной документации и отклонила их. Соответственно, конкурсная процедура была признана несостоявшейся.