Пекин, 11 февраля, 2016, 14:23 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД КНР Хун Лэй 11 февраля заявил, что вмешательство стран, не расположенных в непосредственной близости от Южно-Китайского моря, ставит под угрозу мир и стабильность в регионе, сообщает Reuters.

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С таким заявлением МИД Китая выступил в ответ на опубликованное 10 февраля сообщение о том, что США и Индия планируют проводить совместные патрули в Южно-Китайском море.

«Страны, не расположенные в регионе, должны прекратить проводить милитаризацию Южно-Китайского моря, а также перестать ставить под угрозу суверенитет и национальную безопасность прибрежных стран во имя «свободы морского передвижения», а также наносить ущерб миру и стабильности в регионе», — говорится в электронном письме, полученном информагентством.

Как сообщало ИА REGNUM, США и Индия провели переговоры о совместном военно-морском дежурстве, которое может проходить и в акватории Южно-Китайского моря.