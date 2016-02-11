Пекин, 11 февраля, 2016, 14:21 — ИА Регнум.



cq.qq.com Haval H6

Китайский автомобильный бренд Haval не намерен уходить с российского рынка. Об этом сообщил официальный представитель автоконцерна Great Wall Motors Ван Цзяньи.

Бренд Haval, входящий в состав автоконцерна Great Wall Motors, намерен упрочить свое положение на автомобильном рынке России в 2016 г.

Несмотря на снижение покупательского интереса к продукции концерна Great Wall Motors, руководство Haval намерено привезти в Россию модели H2 и H6, пишет «Синьлань цичэ».

К весне 2016 г. российские покупатели смогут приобрести обновленные модели H8 и H9.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по прогнозам специалистов, в 2016 г. китайские автомобили вырастут в цене на 20%. Рост стоимости связан со снижением производства китайских автомобилей в России.