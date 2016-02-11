Москва, 11 февраля, 2016, 14:20 — ИА Регнум. Предпринимаемые российской властью действия по предотвращению угрозы безопасности, связанной с интернет-пространством, не нужно воспринимать как тотальный контроль над интернетом. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 11 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Песков пояснил, что Россия должна суметь предотвратить угрозы, которым могут подвергнуться важные интернет-ресурсы. Кроме того, сегодняшний интернет потенциально содержит угрозы безопасности.

В этом направлении ведётся работа. «И трактовать это как полный контроль над интернетом, наверное, было бы неверным», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство связи и массовых коммуникаций разработало проект закона о государственном контроле над прохождением интернет-трафика на территории России.