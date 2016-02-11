Санкт-Петербург, 11 февраля, 2016, 14:16 — ИА Регнум. Росприроднадзор оштрафовал турецкую компанию за экологическое нарушение при строительстве скоростной автодороги Москва — Санкт-Петербург, сообщили 11 февраля ИА REGNUM в Департаменте Росприроднадзора по СЗФО.

Департамент Росприроднадзора по СЗФО Строительство трассы Москва-Петербург

Государственные инспекторы выявили несоблюдение экологических требований при строительстве автодороги и привлекли к административной ответственности турецкую акционерную компанию «Идж Ичташ Асталди Иджа Иншаат Аноним Ширкети».

В декабре 2015 года года инспекторы Росприроднадзора по СФЗО на территории Саблинского участкового лесничества зафиксировали эконарушение за границами полосы отвода строящейся дороги.

«По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении юридическое и должностное лицо оштрафованы на общую сумму 50 тысяч рублей», — сообщили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга выявила целый ряд нарушений при строительстве указанной дороги со стороны турецкой компании. В частности, было установлено, что компания не ведет учет образовавшихся отходов, не установила лимиты на их безопасное размещение, а также ведет деятельность, сопряженную с выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, не получив установленных нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ.

Кроме того, турецкая компания на 666-м километре будущей трассы построила временный технологический мост через реку Попова Ижорка с водопропускными устройствами в виде труб, предназначенный для движения строительной техники. Однако необходимого для таких работ разрешения о предоставлении в пользование водного объекта компания не получила.

Другие нарушения турецкими строителями природоохранного законодательства зафиксированы в ходе возведения крупных объектов в Петербурге. Как сообщало ИА REGNUM, та же самая строительная компания «Иджа Асталди-Идж Ичташ ВХСД Иншаат Аноним Ширкети» в декабре 2015 года наказана за попадание бетона в акваторию порта Петербурга при строительстве центрального участка Западного скоростного диаметра. Бетон попал на поверхность причала Большого порта «Санкт-Петербург», а также в Морской канал еще в августе прошлого года, но строители не сообщили об этом в соответствующие органы. За это нарушение турецкая строительная фирма была привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей.