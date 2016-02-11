Москва, 11 февраля, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Жители России в течение недели смогут невооруженным глазом наблюдать за движением МКС, сообщил журналистам старший научный сотрудник Звенигородской обсерватории Института астрономии РАН Наиль Бахтигараев.

zastavki.com Земля ночью с МКС

Космическая станция будет видна во всех регионах России в течение недели. В ясную погоду её будет очень легко обнаружить на небосводе, так как МКС ярче Венеры. В четверг станция будет недалеко от Луны, а затем будет удаляться от неё.

Наблюдать движение станции можно будет в темное время суток невооруженным глазом, пояснил учёный.

Ранее ИА REGNUM сообщало, каким образом можно узнать время пролета МКС над конкретным регионом России.