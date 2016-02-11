Москва, 11 февраля, 2016, 13:38 — ИА Регнум. Важнейшим условием для реализации установки президента РФ на изменение структуры экономики для решения масштабных задач в сфере безопасности и социального развития должны стать скоординированные действия органов власти всех уровней. Основой для этого должна служить реально действующая система стратегического и пространственного планирования, которая определит перспективные варианты производственной специализации регионов России. Об этом сегодня, 11 февраля, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании, посвященному ходу реализации положений послания президента РФ Федеральному Собранию, сообщили в Совфеде.

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Она отметила, что за последние годы в субъектах Федерации уже сформировалась определенная система документов стратегического планирования, но отсутствие единой методологической основы снижает их управленческую эффективность. «Предлагаю проработать возможность пилотного внедрения системы стратегического планирования в наиболее подготовленных к этому субъектах Федерации. Таких, например, как Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Красноярский и Ставропольский края, Вологодская область».

«Очень важно, чтобы задачи модернизации экономики, перехода к новым технологиям, о которых говорил президент России, внедрялись в долгосрочные программы развития регионов. Субъекты Федерации должны создавать условия для того, чтобы путь от фундаментальных научных исследований к созданию рыночных продуктов был максимально коротким, формировать благоприятную среду для компаний, способных стать лидерами», — отметила Матвиенко.

По ее словам, в условиях дефицита финансовых ресурсов следует тщательно проанализировать возможность мобилизации дополнительных источников, в том числе за счет повышения эффективности расходов.

«Безусловно, регионы различаются по своим финансовым возможностям, социально-экономическим показателям, производственному потенциалу, уровню развития инфраструктуры. Но политика выравнивания должна дополняться политикой стимулирующего развития. Наша задача — максимально используя ресурсные особенности субъектов Федерации, создать условия для обеспечения единых стандартов качества жизни на всей территории страны», — подчеркнула глава Совфеда.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию 3 декабря 2015 года. В частности, в своем выступлении он сказал: «На решение приоритетных задач, прежде всего связанных с технологической модернизацией, надо нацелить институты развития. Их у нас более двух десятков. Многие из них превратились в настоящую помойку. Нужно провести их расчистку и оптимизировать структуру этой работы».