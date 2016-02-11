Киев, 11 февраля, 2016, 13:37 — ИА Регнум. Украина за первую декаду февраля импортировала из Европы по т.н. «реверсной схеме» 428 млн кубометров природного газа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПАО «Укртрансгаз», передает корреспондент ИА REGNUM.

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Как отмечают в компании, это на 5% больше за показатели аналогичного периода прошлого года.

При этом сообщается, что потребление топлива Украиной за этот же период составило 1,356 млрд кубометров.

«Укртрансгаз» отмечает, что по состоянию на сегодняшнее утро, суточный режим импорта природного газа из стран ЕС составляет 42,8 млн кубометров.

Ранее «Укртрансгаз» сообщил, что за первую неделю февраля из газовых хранилищ Украины было отобрано 315 млн кубометров топлива — на 11% меньше, чем в прошлом году. Состоянием на 8 февраля в украинских подземных хранилищах газа сохранялось 10,8 млрд кубометров газа, что на 21% или 1,9 млрд кубометров больше, чем в аналогичный период 2015 года.