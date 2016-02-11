Вашингтон, 11 февраля, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Недостаток физической активности в среднем возрасте способствует уменьшению объёма человеческого мозга в старости, сообщает журнал Neurology.

wordpress.com Клетки мозга

Николь Спартано из Бостонского университета и ее коллеги изучили данные 20-летних наблюдений за 1,5 тысячами добровольцев. В начале и в конце эксперимента участники пробежали определенную дистанцию, после чего их мозг обследовали при помощи магнитно-резонансного томографа, а также замерили другие физиологические параметры.

Сопоставление результатов пробежки со снимками МРТ и данными других замеров показало, что чем ниже были спортивные показатели испытуемого, тем меньше становился его мозг через 20 лет после начала эксперимента.

Такие же явления были замечены у людей, чьи давление и пульс свидетельствовали об отсутствии занятий спортом.

Ученые пока не выяснили, чем вызывается этот феномен, но надеются это узнать в ходе дальнейших экспериментов.