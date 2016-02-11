Лондон, 11 февраля, 2016, 13:32 — ИА Регнум. Стал известен полный список ведущих популярной британской телепередачи Top Gear. Развлекательную программу с автомобильной тематикой, помимо уже объявленных ранее актёров Криса Эванса, Мэтта ЛеБлана и пилота-испытателя Стига, вести будут также гонщица Сабина Шмитц, звезда YouTube Крис Харрис, основатель и бывший владелец команды «Джордан Гран-При» в Формуле-1 Эдди Джордан и автомобильный журналист Рори Рид. Об этом сообщается на официальном сайте программы Top Gear.

topgear.com Новые ведущие программы Top Gear

Отмечается, что эти ведущие появится в телепередаче в новом, 23 сезоне. Ожидается, что новый сезон начнётся на ВВС в мае 2016 года.

Своё участие в программе прокомментировала Сабина Шмитц. «Я выросла рядом с Нюрбургрингом, и гонки — большая часть моей жизни,» — сказала она.

Гонщица пояснила, что не хочет упускать возможность объединить два интересных занятия — гонки и съёмки на ТВ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, популярное автомобильное шоу Top Gear снова будет демонстрироваться на британском телеканале ВВС. Новый ведущий Крис Эванс назвал дату выхода передачи — 8 мая 2016 года.

Актёр Мэтт Ле Блан, исполнявший роль Джо в сериале «Друзья», стал новым ведущим автомобильной развлекательной телепрограммы Top Gear.