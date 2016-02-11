Москва, 11 февраля, 2016, 13:20 — ИА Регнум. Центробанк и Минфин не планируют оказывать влияние на курс рубля ни в одну, ни в другую сторону, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Банка России.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

По словам представителя ЦБ РФ, искусственное влияние на курс в конечном итоге ничего, кроме вреда, российской экономике не принесет.

Ранее пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова заявила, что возможность ослабления курса рубля не рассматривается правительством. «Подобных планов быть не может, это полная ерунда», — сказала она.

Тимакова отметила, что на укрепление рубля в перспективе повлияет бюджетно-налоговая политика правительства, направленная на снижение дефицита.