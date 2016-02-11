Киев, 11 февраля, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Украина в настоящий момент «утверждает свое аграрное лидерство в мире» вместе с международными партнерами, заявил министр агрополитики Алексей Павленко во время заседания комитета Верховной рады по вопросам экономической политики, передает корреспондент ИА REGNUM.

Григорий Мясоедов. Косцы

«За несколько лет и при наличии инвестиций Украина имеет возможность увеличить в разы производство сельскохозяйственной продукции. В 2015 году инвестиции в сельское хозяйство составили около $1 млрд., планируем их увеличить в этом году до $2 млрд.», — сообщил Павленко.

Кто именно уже инвестировал в сельское хозяйство Украины, министр не уточнил.

Также он заявил, что подписано соглашение с Европейским инвестиционным банком о привлечении 10 млрд. гривен кредитных денег для аграриев, «работаем над привлечением инвестиций в восстановление систем орошения на юге Украины».

На данном этапе инвестиции необходимы для повышения уровня конкуренции в АПК. «Именно инвестиции в рост уровня конкуренции станут залогом дальнейшего развития аграрного сектора и унификации условий для всех игроков на рынке продовольствия. Нами был взят курс на повышение уровня безопасности продовольствия. Это даст возможность не только повысить качество питания наших потребителей, но и обеспечит значительный прирост высокомаржинального экспорта», — отметил украинский министр.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Саудовская Аравия намерена инвестировать сумму порядка 10 млрд долларов в сельскохозяйственную отрасль Украины. Отмечалось, что в ближайшее время аравийские бизнесмены посетят Украину, чтобы оценить на месте инвестиционные возможности. Однако никаких официальных комментариев по поводу этой публикации так и не появилось.