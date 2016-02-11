Ереван, 11 февраля, 2016, 13:13 — ИА Регнум. В 2015 году ереванский фольгопрокатный завод «АрменАл» (входит в состав ОК «РусАл») произвел 29 653 тонны продукции, на 1,4% превысив показатель 2014 года. За отчетный период экспорт в страны Евросоюза вырос в 4,5 раза — до 16,4 тыс. тонн.

Компания Производство на «АрменАл« — е

Как сообщили ИА REGNUM в компании, освоение новых рынков сопровождалось увеличением производства, так называемой, более трудозатратной тонкой фольги в 2,7 раза — почти до 1,9 тыс. т. и снижением средней толщины фольги на 15%. При этом на 35% сократилось число претензий со стороны потребителей и на 25% — внешний брак.

В 2015 году на предприятии были реализованы программы модернизации и технического перевооружения. Введена в эксплуатацию установка для улавливания паров смазочно-охлаждающей жидкости AIRPURE, в рамках бизнес-системы «РусАл» на 6,1% увеличена производительность плавильных печей. Силами специалистов завода модернизирована машина продольной резки фольги, предназначенная для выпуска новых видов продукции.

В настоящее время на предприятии работает около 700 человек со среднемесячной зарплатой, которая за 2015 год составила почти 375 тысяч драмов (+2,2% в сравнении с 2014 годом), что в два с лишним раза превышает среднюю зарплату по Армении.

В настоящее время «АрменАл» разрабатывает программу «АрменАл — 40 000 тонн», которая направлена на выпуск соответствующего объема фольги ежегодно в 2017—2020 гг. За 15 лет работы «АрменАл» произвел порядка 230 тысяч тонн продукции, объем инвестиций в предприятие составил порядка $130 млн. Фольга из Армении экспортируется в 15 стран Европы, Америки, Азии и Африки.

Действующий в Армении завод «РусАл-АрменАл» — единственный производитель фольги на Кавказе и в Центральной Азии, создан в мае 2000 года на базе Канакерского алюминиевого завода. Предприятие вошло в состав «РусАл"-а в 2000 году, с 2003 года полностью принадлежит компании. В 2004—2006 гг. предприятие прошло комплексную модернизацию, проведенную немецкой фирмой Achenbach, в рамках которой было оснащено современным оборудованием, необходимым для осуществления полного цикла производства, расширения ассортимента и повышения качества продукции. Проектная мощность производства составляет 25 тыс. тонн фольги в год, хотя предприятие который год превышает проектные мощности.