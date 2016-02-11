Вашингтон, 11 февраля, 2016, 13:08 — ИА Регнум. В американском Преск-Айле 11 февраля начинается восьмой этап Кубка мира по биатлону, сообщает «Р-спорт».

biathlonworld.com Кубок мира по биатлону

Состязания продлятся до 14 февраля. В четверг пройдут спринтерские гонки, в пятницу гонки преследования и завершится этап эстафетой в субботу. Этап является последним перед Чемпионатом мира в Норвегии, назначенным на первую половину марта.

На предыдущем этапе в Кэнморе российский спортсмен Антон Шипулин взял серебро, уступив первенство французу Мартену Фуркаду. Мужская сборная России в рейтинге команд занимает второе место, женская — седьмое.

Персональное лидерство среди женщин за чешской спортсменкой Габриэлой Соукаловой. Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова на 10-м месте.