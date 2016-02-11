Вашингтон, 11 февраля, 2016, 13:05 — ИА Регнум. Американский финансист Джордж Сорос в своей авторской колонке, опубликованной в Project-syndicate.org, заявил, что президент РФ Владимир Путин не является потенциальным союзником в борьбе против «Исламского Государства» (ИГИЛ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM СОРос

По его мнению, цель Путина — содействовать распаду Евросоюза, чего проще добиться, направив туда потоки беженцев из Сирии. Нанося удары «по гражданскому населению в Южной Сирии», российские ВКС заставляют его бежать оттуда. Такую же операцию Россия осуществила против мирных жителей и на севере страны, пишет Сорос.

«Путин — гениальный тактик, но не стратегический мыслитель. Нет никаких оснований полагать, что он вмешался в Сирию для того, чтобы обострить Европейский кризис беженцев, — отмечает финансист. — Но как только Путин увидел возможность ускорить распад ЕС, он не упустил ее».

Что касается России, то «путинскому режиму грозит банкротство в 2017 году, когда настанет срок погашения большой части его внешнего долга, а политические волнения могут вспыхнуть еще раньше», считает Сорос. Произойти это может из-за того, что западные санкции, в сочетании с резким снижением цен на нефть, оставят правительство не в состоянии сдержать ни одно из своих обещаний.

«Наиболее эффективный способ избежать коллапс для путинского режима — это обеспечить преждевременный коллапс ЕС», — настаивает Сорос. По его мнению, от деления Европы президент РФ сможет получить «значительные экономические выгоды». Также он сможет «пользоваться связями, которые он тщательно проработал с коммерческими интересами и антиевропейскими партиями».

«С угрозой, исходящей от России Путина, будет сложно бороться. Неспособность признать это сделает задачу еще более сложной», — резюмирует Сорос.