Вашингтон, 11 февраля, 2016, 13:00 — ИА Регнум. Звезда Голливуда Кэн Ватанабе (Ken Watanabe), известный по ролям в фильмах «Последний самурай» и «Мемуары гейши», перенес операцию по удалению раковой опухоли в желудке. Как сообщают «Новости Америки», 20 лет назад актеру удалось излечиться от лейкемии, поэтому он с мужеством принимает новую болезнь.

kinopoisk.ru Кен Ватанабе

«Рак определен в ранней стадии, поэтому есть большие шансы на выздоровление», — написал Ватанабе в своем Твиттере.

Отметим, что 56-летний актер уже отложил свое появление в бродвейской постановке «Король и я», где он исполняет ведущую роль короля Сиама. Сейчас продюсеры мюзикла ищут артисту временную замену, а после выздоровления актер планирует вернуться в проект.

Актер Кэн Ватанабе известен российским телезрителям по таким фильмам, как «Письма с Иводзимы», «Последний самурай», «Начало», «Мемуары гейши» и «Бэтмен: Начало». Он был номинирован на премию Оскар как лучший актер второго плана за роль в «Последнем самурае».