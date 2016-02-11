Берлин, 11 февраля, 2016, 12:56 — ИА Регнум. В Германии разразился масштабный социально-политический кризис, именуемый в германских СМИ «кризисом беженцев» (Flüchtlingskrise). Меньше чем за год из внутринемецкого кризис разросся до общеевропейских масштабов, а Меркель стала «кандидатом на вылет».

moyby.com Ангела Меркель

Рейтинги Меркель падают

В связи с кризисом беженцев Ангела Меркель стремительно теряет поддержку среди немецкого населения. Это неудивительно, потому что навязанная ею немцам «культура гостеприимства» уже давно вызывает серьезную озабоченность 70% немцев, отмечает телерадиокомпания Deutsche Welle (DW).

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель продолжает терять поддержку и доверие населения из-за своей политики в отношении беженцев. Последние опросы показывают, что ее поддерживают всего 46% немцев, так низок ее рейтинг еще не был с 2011 года. Еще ниже уровень поддержки только у федерального правительства в целом, сообщает специализированный коммерческий телеканал n-tv.

В рейтинге значимости политиков, составленном журналом Spiegel на основе опросов общественного мнения, Меркель пришлось уступить первое место министру иностранных дел Германии Франк-Вальтеру Штайнмайеру. За него проголосовали 67% респондентов, которые уверены, что именно он играет важную роль в будущем Германии. Меркель же оказалась всего лишь на четвертом месте — после министра финансов Вольфганга Шойбле (второе место) и федерального президента Гаука (третье место). На вопрос, продолжает ли канцлер играть важную роль, утвердительно ответили 63% респондентов, что на 5% меньше, чем в прошлом подобном опросе, подсчитала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«Политбарометр» телеканала ZDF, оценивающий политиков по шкале от плюс 5 до минус 5, показал среднее значение для Меркель на уровне 1,9, что является худшим ее результатом в этом сроке на посту федерального канцлера. В рейтинге «избирательный тренд», составленном совместно журналом Stern и телеканалом RTL, популярность опустилась с 52% до 49%, что является для нее самой низкой оценкой в этом году, отмечает газета Handelsblatt.

По данным социологического опроса, проведенного Институтом новых социальных вызовов INSA (INSA — Institut für neue soziale Antworten) в Эрфурте, уже около 40% немецких граждан требуют отставки Ангелы Меркель из-за ее ошибочной миграционной политики. Менее 5% опрошенных при этом полагают, что «кризис беженцев» не является достаточной причиной для ухода канцлера с поста, передает журнал Focus.

Удовлетворенность властями среди населения стремительно падает с каждым днем. Всего 38% опрошенных «удовлетворены» или «очень удовлетворены» работой федерального правительства, что на 13% ниже, чем в предыдущем месяце. Напротив, 61% респондентов «недовольны» или «очень недовольны», что на 13% больше, чем месяц назад, информирует популярный интернет-портал t-online.

За Меркель лишь привилегированный слой

Большинство тех, кто поддерживают политику Меркель, являются хорошо обеспеченными и защищенными гражданами из верхних слоев общества, которым вряд ли лично часто приходится сталкиваться с мигрантами, поэтому они могут позволить себе руководствоваться абстрактным гуманизмом, который не потребует от них никаких жертв, иронизирует газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN).

По словам DW, Ангела Меркель фактически единолично распахнула границы для беженцев, по этому вопросу не было никакого общего решения Евросоюза, даже Бундестаг никто не просил, не говоря уже про немецкий народ.

Ангела Меркель фактически отказалась от диалога с собственным народом, полагает газета Neue Rhein Zeitung.

Вследствие этого федеральный канцлер оказалась в моральной и политической изоляции, хотя до сих пор отказывается это признать, сообщает газета Die Zeit.

Меркель — мать Террорезия с манией величия

Более того, за свою волюнтаристскую и недальновидную политику «фюрерин» (слово «фюрер» в силу исторических причин в Германии крайне негативно эмоционально окрашено — прим. ИА REGNUM) удостоилась в народе ряда обидных прозвищ, самые мягкие из которых «Angola Murksel» («Ангольская халтурщица»), «Hells Angela» («Адская Ангела», намек на знаменитый в ФРГ байкерский клуб «Ангелы ада» — прим. ИА REGNUM) и «Mutter Terroresia» («мать Террорезия», намек на мать Терезу — прим. ИА REGNUM), пишет экономико-политический медиапортал Politik im Spiegel.

Если бы канцлер Германии была чуть меньше озабочена своей «великой миссией» и упоена собственным мнимым «величием», перестала бы единолично принимать решения, то вынуждена была бы признать, что утратила связь с реальностью, откровенно ерничает DWN.

Когда прошлым летом на ежегодной летней пресс-конференции Ангела Меркель самодовольно и самонадеянно заявила: «Мы сделаем это» («Wir schaffen das»), имея в виду, что Германия примет всех беженцев, которые пересекут границу страны, создаст для них комфортные условия проживания и даст им все необходимое за счет немецких налогоплательщиков, она, очевидно, еще не осознавала, что совершает политическое самоубийство и пилит сук, на котором сидит. Падающие рейтинги и растущая неприязнь к ней коренных немцев очевидно доказывают, что «Анжи» промахнулась. Осталось дождаться, как отразятся на ее рейтингах ее недавние антироссийские действия и заявления. Вероятно, не лучше, чем ее недальновидная «политика гостеприимства».

Пока же немцы голосуют против ее политики не только рейтингами, но и «ногами». Ежегодно ФРГ покидают в среднем 25 тысяч человек. В том числе молодых высококвалифицированных этнических немцев, передает FAZ со ссылкой на Федеральный институт по исследованию народонаселения (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BIB).