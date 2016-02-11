Киев, 11 февраля, 2016, 12:51 — ИА Регнум. Украинскую гривну ослабляет обсуждение проблем в отношениях с МВФ. Об этом заявила министр финансов Украины Наталия Яресько, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Полёт

По ее мнению, один из основных факторов, которые влияют на курс гривны — это обсуждение судьбы следующего транша от МВФ.

«Например, сейчас говорить об ожиданиях относительно следующего транша, который идет в резервы НБУ… Это влияет на курс, и каждое обсуждение по неполучению траншей или рисков того, что правительство не сможет подписать меморандум с МВФ — все эти риски влияют на курс», — сказала министр.

Кроме того, Яресько подчеркнула, что на Украине сегодня никто не отвечает за курс национальной валюты.

«Нет физического лица, которое ответственно за курс. Я вам не назову человека. Нет одного учреждения в этой стране, которое ответственно за курс гривны. Курс гривны формируется на базе монетарной суммы денег в стране — на это мы с вами влияем. Потому что мы с вами создаем дефицит в стране каждый год, когда принимаем бюджет. Мы очень хорошо поработали над уменьшением дефицита за последние два года, но он еще есть… Мы все вместе формируем курс и каждый день принимаем решения, которые влияют на курс», — сказала Яресько.

Напомним, накануне директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что Фонд может прекратить кредитование Украины в случае дальнейшего промедления с проведением реформ. После этого вечером 10 февраля президент Украины Петр Порошенко провел разговор с главой МВФ. Переговоры Кристин Лагард охарактеризовала «как конструктивные».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что на падение курса гривны в январе повлияли сразу несколько причин. «Первое — большое количество выходных в январе. Второе — падение цен на нефть, вслед за которой подешевели и другие сырьевые товары, в том числе зерно и металлургические изделия. Третье — девальвация валют в странах СНГ. Кроме того — последние политические скандалы серьезно давят на гривну», — отметила она.

За последнее время украинская гривна девальвировала с 23 до почти 27 гривен за доллар.