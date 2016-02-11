Пекин, 11 февраля, 2016, 12:42 — ИА Регнум.



finance.takungpao.com Стресс

Согласно последним опросам, проведенным китайскими социологами, более 40% опрошенных граждан КНР признались, что живут в постоянном стрессе. Данный показатель является самым высоким за всю историю наблюдений. В 2014 г. на стресс жаловались всего 28% населения.

По мнению специалистов, главной причиной стресса у граждан КНР является ухудшение экономической ситуации в Китае. Более половины опрошенных заявили, что переживают из-за своих финансовых неудач.

Как оказалось, постоянному стрессу подвержены не только жители крупных городов. Не менее 28% из опрошенных жителей сельских районов сообщили об ежедневных переживаниях, пишет «Сина синьвэнь».

В связи с изменением модели китайской экономики, все больше производственных компаний переносят свои фабрики за пределы КНР. Стремительная урбанизация и безработица стали главными причинами для беспокойства сельских жителей.

Социологи отметили, что, несмотря на ухудшение показателей, китайцы по-прежнему остаются одними из самых оптимистичных народов. Более 88% опрошенных граждан КНР считают, что следующие поколения будут жить лучше. Для сравнения, с подобным утверждением согласились всего 32% граждан США.