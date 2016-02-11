Москва, 11 февраля, 2016, 12:36 — ИА Регнум. За последние месяцы на Украине нарастает агрессия и усиливается наступление на законные права православных верующих. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля, об этом заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов в ходе заседания рабочей группы при председателе Госдумы по правовому анализу законодательных процедур и принимаемых на Украине правовых актов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Православная служба

«Важная тема, к которой хотелось бы привлечь внимание — это, помимо зажима свободы СМИ, помимо нерасследованности пыток и продолжения применения пыточных методов в тюрьмах и СИЗО Украины — все эти вопросы остаются — это еще и тема нарастания за все последние месяцы агрессии, широкомасштабного наступления на законные права православных верующих на Украине», — сказал Долгов.

Он привел данные о «порочной череде поджогов православных храмов Московского патриархата, силового захвата с помощью добровольческих батальонов, «Правого сектора» (запрещен в России), при прямом попустительстве, а иногда и участии правоохранительных структур». Долгов привел в пример подобные события, которые имели место перед Новым годом в Ровенской области.

«Миллионы православных верующих лишаются своих фундаментальных прав, и это происходит, к сожалению, не только на Ближнем Востоке и в Северной Африке, но это происходит и на Украине, причем происходит с нарастающими масштабами», — отметил представитель МИД РФ.

По его словам, соответствующие данные собраны в докладе правозащитной организации — международной группа информации по преступлениям против личности о преследовании украинской православной церкви в 2014—2015 годах.

«Там очень обширный фактологический материал в целом по правочеловеческой ситуации, в частности, по этой проблематике — здесь десятки поджогов, уничтожений, силовых захватов, приводятся конкретные факты, что самое опасное, самое беспокоящее в этом беспределе и отсутствии верховенства права — это все происходит при прямом попустительстве властей. Там разыгрываются свои интересы, карты, и имущественные, и политические, и идеологические», — подчеркнул Долгов.

Он пообещал, что МИД РФ будет ставить эту проблему на международном уровне. «К сожалению, мы являемся свидетелями фронтального наступления на права не каких-то отдельных личностей — их права также ущемляются — но целых групп населения Украины, и пройти мимо этого, безучастно смотреть невозможно. Эта тема будет продолжать нами ставиться на международном уровне, будем добиваться более внятной реакции», — сказал Долгов.