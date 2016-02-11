Анкара, 11 февраля, 2016, 12:28 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Ирана Ибрагим Рахманпур призывает Турцию не делать ставку на Саудовскую Аравию. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1970. СССР Джавдет — трус, Абдулла — воин. Не любят они друг друга

«Мы говорим нашим турецким друзьям: «Будьте осторожны! Не стоит делать ставку на Саудовскую Аравию, которая является проигравшей стороной!», — заявил замглавы МИД ИРИ. По его словам, Эр-Рияд останется один из-за своей ошибочной политики в регионе.

10 февраля Рахманпур провел переговоры с высокопоставленными чиновниками из МИД Турции, обсудив с ними двусторонние и региональные проблемы, связанные с Сирией.

«Иран не обеспокоен политикой Турции. Я уверен в том, что Анкара учитывает в своих шагах интересы и позицию Тегерана. Однако нам необходимо время, чтобы понять насколько тесным является сотрудничество Турции и Саудовской Аравии, или же дело ограничивается исключительно новостными сюжетами», — резюмировал иранский дипломат.

Отношения между Эр-Риядом и Тегераном обострились после казни шиитского проповедника Нимра аль-Нимра в Саудовской Аравии, осуществленной властями 2 января. На следующий день разъяренная толпа разгромила саудовское посольство в Тегеране и консульство в Мешхеде. В ответ королевство разорвало дипломатические отношения с ИРИ. Аналогичным образом поступили союзники Саудовской Аравии — Кувейт и Судан. Катар и ОАЭ ограничились отзывом послов из Тегерана.