Вашингтон, 11 февраля, 2016, 12:35 — ИА Регнум. Снимок штормовых облаков, которые сгустились над Охотским морем три дня назад, опубликовало американское аэрокосмическое агентство NASA сегодня, 11 февраля.

NASA Шторм

Снимок сделан американским научно-исследовательским спутником Aqua, занимающимся исследованием Земли из космоса и запущенным в 2002 году.

На фотографии видны конвективные облака в виде параллельных потоков. Также на фото видны Япония и Курильские острова. Фотография была сделана 8 февраля.