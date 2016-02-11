Москва, 11 февраля, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Штурмовики ВВС США в среду, 10 февраля, нанесли удар по сирийскому городу Алеппо. Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

abc.net.au Алеппо

«Вчера в 13:55 по московскому времени с территории Турции, кратчайшим курсом прямо на Алеппо в сирийское небо вошли 2 штурмовика ВВС США «А-10» и по полной отработали по объектам в городе», — говорит Конашенков.

Напомним, 10 февраля официальный представитель Пентагона Стивен Уоррен обвинил ВКС РФ в том, что они якобы разбомбили 2 госпиталя в Алеппо. При этом никаких подтверждений власти США не предоставили.

«Мы внимательно проанализировали все данные по целям, которые вчера поражались в провинции Алеппо, — говорит Конашенков. — Прежде всего, расстроим полковника Уоррена — он не угадал. Российские самолеты в районе города Алеппо вчера не работали. Ближайшая цель была в более чем 20 км от города».

«Не станем уподобляться американскому полковнику и скажем откровенно: у нас было недостаточно времени, чтобы точно определить принадлежность тех 9 объектов, которые они разбомбили вчера в Алеппо, — добавил представитель Минобороны России. — Возможно, среди них были и 2 госпиталя. Мы посмотрим повнимательнее», сообщается на сайте Минобороны России.