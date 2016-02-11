Москва, 11 февраля, 2016, 12:07 — ИА Регнум. Дом причта при церкви на улице Мельникова в Юго-Восточном округе Москвы планируется сдать в эксплуатацию к празднику Пасхи, который в этом году отмечается 1 мая. Об этом сообщил, депутат Госдумы РФ, куратор городской программы по строительству православных храмов в Москве Владимир Ресин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Стена памяти жертв теракта на Дубровке

Строительство дома причта предназначен для хозяйственных целей, занятий воскресной школы и другой общественной деятельности, пояснил депутат. Это заключительный этап строительства храма в честь святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, а здание самого храма уже готово. Его начали строить в 2011 году в память жертв теракта в Театральном центре на Дубровке, где в октябре 2002 года погибли 130 человек. После теракта на борту российского лайнера Airbus A321 в Египте церковь на ул. Мельникова стала храмом памяти всех жертв, погибших в мире от терактов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в стройкомплексе города. Собор рассчитан на 500 прихожан, его высота — 32 метра.

Напомним, программа строительства церквей развернута во всех административных округах столицы, кроме Центрального. Строительство храмов иных конфессий, кроме православной, в ней не предусмотрено.