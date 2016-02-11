Мадрид, 11 февраля, 2016, 11:50 — ИА Регнум.



fumtek.com Модем

Крупнейшая китайская телекоммуникационная корпорация Huawei сообщила об успешном завершении испытаний технологии DOCSIS 3.1 в Испании.

DOCSIS 3.1 — технология передачи данных по коаксильному кабелю. Впервые DOCSIS 3.1 была представлена в начале 2015 г.

DOCSIS 3.1 позволяет передавать данные в 2 раза быстрее чем любые другие системы, использующие телевизионный кабель. Скорость прямого канала DOCSIS 3.1 равна 10 Гб/с, пишет «Чжунго жибао».

Новая технология позволяет улучшить качество телевизионных услуг. Использование DOCSIS 3.1 значительно снизит нагрузку на оптико-волоконные сети.

Специалисты Huawei сообщили, что благодаря объединению каналов возможно увеличение скорости загрузки до 12 Гб/с.