Москва, 11 февраля, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Россия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании в области воздушного транспорта между авиационными властями РФ и Исламской республикой. Количество полетов увеличится до 28 в неделю, сообщили в Росавиации.

cloudberrystudio.ru Небо

«Назначенные перевозчики от каждой стороны получат право выполнять максимум 28 парных рейсов в неделю на любом типе самолетов для перевозки пассажиров в соответствии с расписанием полетов и перечисленными в этом соглашении пунктами назначения», — говорится в документе.

В документе указано, что рейсы из РФ могут выполняться в Тегеран, Исфахан, Машхад, Решт и в три других города по усмотрению иранской стороны.

Рейсы из Ирана в РФ будут выполняться в Москву, Санкт-Петербург, Астрахань, Казань, Уфу, Сочи и в ещё один пункт на усмотрение авиавластей РФ, который должен быть одобрен позже.