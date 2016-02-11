В КНР ожидается резкое похолодание
Пекин, 11 февраля, 2016, 11:13 — ИА Регнум.
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Ураган
Национальное метеорологическое бюро КНР предупредило граждан о предстоящем ухудшении погоды. Согласно прогнозу китайских синоптиков, с 11 по 13 февраля на территории КНР будет наблюдаться резкое похолодание.
В ряде регионов температура снизится на 12 градусов. Причиной ухудшения погоды станет приближающийся с запада холодный фронт.
Выпадения снега с дождем ожидают в Сицзян-Уйгурском автономном регионе, провинциях Ганьсу и Шэньси, пишет «Сина синьвэнь».
В пятницу фронт настигнет восточные провинции Китая. Метеорологи призвали граждан одеваться теплее и не находиться долго на улице.
Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Аэропорты Китая работают в штатном режиме.