Пекин, 11 февраля, 2016, 11:13 — ИА Регнум.



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Национальное метеорологическое бюро КНР предупредило граждан о предстоящем ухудшении погоды. Согласно прогнозу китайских синоптиков, с 11 по 13 февраля на территории КНР будет наблюдаться резкое похолодание.

В ряде регионов температура снизится на 12 градусов. Причиной ухудшения погоды станет приближающийся с запада холодный фронт.

Выпадения снега с дождем ожидают в Сицзян-Уйгурском автономном регионе, провинциях Ганьсу и Шэньси, пишет «Сина синьвэнь».

В пятницу фронт настигнет восточные провинции Китая. Метеорологи призвали граждан одеваться теплее и не находиться долго на улице.

Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Аэропорты Китая работают в штатном режиме.