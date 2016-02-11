Москва, 11 февраля, 2016, 11:05 — ИА Регнум. 34-летний футболист Андрей Аршавин не виделся с собственными детьми два года и задолжал алиментов на 20 млн рублей, сообщают «Вести».

sports.ru Мяч в поле

По словам адвоката экс-жены Аршавина Андрея Тындика, спортсмену полгода не платили зарплату, поэтому образовалась задолженность в $250 тыс. «Мы вели переговоры с футбольным клубом, но нам объяснили, что главный акционер покинул их, поэтому финансирование остановилось», — сказал юрист.

Он отметил, что с детьми Аршавин не виделся давно и никакой инициативы не проявляет. «По закону нам остается только надеяться на совесть Аршавина», — сказал Тындик. Бывшая гражданская супруга российского футболиста Юлия Барановская заявила, что с тремя детьми — Артемом, Яной и Сеней — он не виделся два года.

Напомним, как сообщалось 1 февраля, Аршавин и футбольный клуб «Кубань» расторгнут трудовое соглашение по обоюдному согласию, оформление документов будет завершено в ближайшее время.

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Аршавин заявлял, что готов завершить спортивную карьеру, если не получит никаких новых предложений.