Таллин, 11 февраля, 2016, 11:04 — ИА Регнум. 10 февраля премьер-министр Эстонии, председатель праволиберальной Реформистской партии Таави Рыйвас встретился с находящимся в Таллине с ознакомительным визитом министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе. Об этом ИА REGNUM сегодня, 11 февраля, сообщили в канцелярии правительства, отметив, что на встрече обсуждались вопросы сотрудничества двух стран и нынешняя ситуация в Грузии. Рыйвас заверил Джанелидзе, что судьба Грузии важна для Эстонии.

Встреча Рыйваса и Джанелидзе (фото: канцелярия правительства Эстонии)

«Мы и впредь будем продолжать всесторонне поддерживать территориальную целостность государства, а также стремление Грузии вступить в НАТО и Европейский Союз», — заявил он.

Напомним, Эстония считает себя одним из главным «опекунов и учителей» Грузии в рамках программы «Восточное партнерство» ЕС. В разные годы после «оранжевой революции» 2003 года в качестве советников и помощников руководителей различных ведомств Грузии участвовало более 100 эстонских топ-чиновников и политиков.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, долгие годы советником президента Михаила Саакашвили был бывший премьер-министр Эстонии и председатель правой партии «Отечество» Март Лаар. В 2015 году Эстония поддержала избрание Грузии членом Совета ООН по правам человека на период 2016—2018 годов.

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