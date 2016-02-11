Вашингтон, 11 февраля, 2016, 11:21 — ИА Регнум. В ходе пресс-конференции, посвящённой проекту бюджета ВВС США, генерал-майор Джеймс Мартин потерял сознание. Видеозапись опубликована в интернете.

Цитата из: CNN Джеймс Мартин

Брифинг проходил в Пентагоне. Мартин плохо себя почувствовал во время обсуждения вопроса о финансировании истребителя F-35.

По предварительной версии, у него был гипертонический криз, передаёт LifeNews.

Мартин нагнулся к трибуне и упал бы на неё, если бы его не поддержали коллеги. Генерал-майора вывели из зала несколько человек.

Далее он был доставлен в ближайшее медицинское учреждение.