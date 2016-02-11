Москва, 11 февраля, 2016, 11:00 — ИА Регнум. Сейчас валютный рынок в России остается крайне нестабильным и непредсказуемым, поэтому говорить о том, что будет через 2−3 месяца, невозможно, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик MFX Broker Александр Гриченков, комментируя прогноз старшего аналитика Альпари Анны Бодровой, опубликованный в «РГ», что в перспективе апреля — июня россиян будут ждать валютные бури.

ИА REGNUM Доллар к евро

Как подчеркнул Гриченков, непонятно, что будет и через 2−3 торговые сессии. «Когда дневная волатильность рынка достигает 3−4% — для валюты это ненормально, это аномально высокая волатильность, и ЦБ в ситуацию практически не вмешивается в рамках либерализации валютного регулирования — об этом говорит хотя бы то, что золотовалютные резервы выросли в январе на 1,5 млрд долларов, несмотря на ослабление рубля на 15%. Даже нефть уже не является ключевым фактором рынка — так, рублевая стоимость барреля уже сейчас опустилась до 2400 рублей, что на 35% ниже, чем в начале 2015 года», — пояснил аналитик.

Он добавил, что в отсутствие всяких ориентиров остается только надеяться, что в руководстве ЦБ учли ошибки валютного кризиса конца 2014 года и постараются предпринять меры для сохранения стабильности валютного рынка.

Отметим, Бодрова заявила, что в перспективе апреля — июня не исключены биржевые бури с обновлением минимумов по нефти и максимумов по доллару США». Но это только один из вариантов развития событий, и время для наблюдений еще есть. Текущая неделя для пары доллар/рубль завершится в коридоре 78,00−79,65», — уточнила она.