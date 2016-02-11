Канберра, 11 февраля, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Десятитысячной колонии пингвинов Адель грозит вымирание из-за огромного айсберга B09B, который перекрывает доступ птиц к пище. Как передает RT, драма разворачивается в антарктическом заливе с противоположной стороны Австралии.

mota.ru Колония пингвинов

«Кусок льда размером с маленькую страну» появился в море Содружества в 2011 году. Как отмечают специалисты, которые уже несколько лет наблюдают за ситуацией, айсберг не просто лишил пингвинов естественного пропитания, но и изменил привычную здесь природную среду.

Ученый из Университета Южного Уэльса Крис Терни не смог ответить на вопрос, как долго этот «кусок льда» пробудет в море Содружества. «Он (айсберг) может переместиться в этом году или может остаться ещё на многие десятилетия», — говорит специалист.

Таким образом, пока не понятно, как колония пингвинов, названная в честь жены французского исследователя Жюля Дюмона-Дюрвиля, будет добывать себе пропитание, ведь вырезанные отверстия во льду будут быстро замерзать.