Мадрид, 11 февраля, 2016, 10:44 — ИА Регнум. Испанские СМИ обсуждают подробности вероятного соглашения Жозе Моуринью с футбольным клубом «Манчестер Юнайтед». Португальскому тренеру предрекают зарплату в 20 млн евро в год, сообщает El Confidencial.

silverbirdtv.com Жозе Моуринью

Окончательно вопрос прояснится после окончания текущего футбольного сезона. Кроме того, нынешний тренер «МЮ» Луи ван Гал категорически отрицает такую перспективу.

Слухи о возможном контракте Моуринью будоражат и игроков «МЮ». По сообщениям Daily Mail, персонал и футболисты опасаются конфронтации, подобной той, что возникала у Моуринью в лондонском «Челси».

Сам Моуринью заявляет, что его контракт с «Манчестер Юнайтед» является решенным вопросом, но официальных подтверждений до сих пор нет.

Тем не менее, в текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» не достиг впечатляющих результатов, занимая лишь пятую строчку турнирной таблицы. Именно с этим связывают информацию о возможной замене тренера клуба.