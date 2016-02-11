Пекин, 11 февраля, 2016, 10:43 — ИА Регнум.



whjt.gov.cn Поезд

Первый грузовой состав из Китая в ближайшие дни прибудет в Тегеран. За первые 9 дней пути поезд преодолел расстояние более 7,9 тыс. км.

28 января из китайского города Иу в Тегеран отправился первый тестовый грузовой состав. Расстояние между городами превышает 10 тыс. км. Поезд преодолеет этот путь примерно за 14−16 дней, что почти в 2 раза быстрее, чем доставка грузов по морю.

Открытие нового железнодорожного маршрута через Казахстан и Туркменистан позволит значительно сократить время доставки грузов из Китая на Ближний Восток, пишет «Жэньминь жибао».

Китайские специалисты подчеркивают важность открытия нового маршрута. По их мнению, новый железнодорожный путь из Китая в Иран позволит значительно увеличить объем товарооборота между странами.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, официальным оператором железнодорожных перевозок из КНР в Иран стала китайская компания Yiwu Tianmeng industry investment Co., Ltd.