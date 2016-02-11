Таллин, 11 февраля, 2016, 10:36 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе в рамках первого официального визита в Эстонию провел встречи с президентом страны Тоомасом Хендриком Ильвесом и премьер-министром Таави Рыйвой.

mfa.gov.ge Михаил Джанелидзе с Тоомасом Хендриком Ильвесом

По информации пресс-службы МИД Грузии, главной темой на встрече с президентом Эстонии были вопросы интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры. Стороны заострили внимание на важности своевременного принятия решения об отмене визового режима для граждан Грузии в странах ЕС.

Речь также шла о ситуации в «оккупированных регионах» Грузии, вопросах региональной безопасности и стабильности. Стороны подчеркнули прогресс в двусторонних отношениях и наметили приоритеты их дальнейшего углубления в сферах торговли, туризма, образования, информационных технологий и других направлениях.

Президент Эстонии дал высокую оценку проводимым в Грузии реформам и выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности страны.

Аналогичные темы обсуждались и на встрече Михаила Джанелидзе с эстонским премьером. Стороны особенно подчеркнули традицию проведения бизнес-форумов во время визитов правительственных делегаций. Джанелидзе отметил значение эстонских инвестиций для Грузии и сообщил о намерении внедрить в Грузии эстонскую модель налоговой системы. Грузинский министр выразил надежду, что Эстония примет участие в проводимой в Грузии реформе налогового законодательства.