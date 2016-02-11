Тбилиси, 11 февраля, 2016, 10:35 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе в рамках первого официального визита в Таллин встретился с эстонской коллегой Мариной Кальюранд.

mfa.gov.ge Встреча Михаила Джанелидзе с Мариной Кальюранд

По информации пресс-службы МИД Грузии, министры дали высокую оценку существующим между странами двусторонним отношениям, отметили плодотворное сотрудничество почти во всех сферах, включая оборону и кибербезопасность, образование и культуру, стратегические коммуникации и другие направления.

В то же время, по мнению глав внешнеполитических ведомств, имеется серьезный потенциал для дальнейшего развития и углубления торгово-экономического сотрудничества, которому будет способствовать проходящий в рамках визита грузинской делегации грузино-эстонский бизнес-форум.

Глава МИД Грузии выразил благодарность Эстонии за помощь в осуществлении целого ряда проектов и поддержку на пути интеграции в европейские и евроатлантические структуры. Он подчеркнул, что стратегия сотрудничества Эстонии с Грузией в сфере развития совпадает с основными направлениями предложенного премьер-министром Грузии пакета реформ.

На встрече также обсуждались процесс визовой либерализации между ЕС и Грузией и ожидания Грузии от предстоящего саммита НАТО. Марина Кальюранд заверила грузинского коллегу, что ее страна поддержит Грузию на международной арене с тем, чтобы ее граждане получили возможность безвизового сообщения со странами ЕС.

Михаил Джанелидзе предоставил эстонской коллеге информацию о ситуации на «оккупированных территориях» и подчеркнул значение поддержки мирового сообщества для пресечения «деструктивных действий», направленных против суверенитета и территориальной целостности Грузии.