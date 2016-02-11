Москва, 11 февраля, 2016, 10:23 — ИА Регнум. Греческие консульства упростили визовые процедуры в отношении граждан России и стали выдавать трехлетние мультивизы. Упрощение получения визы происходит в рамках перекрестного Года культуры двух стран, мероприятия которого запланированы на 2016 год, сообщили в Ассоциация туроператоров России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виза

Так, для оформления визы детям до 18 лет консульство принимает копию свидетельства о рождении без предъявления оригинала, а постоянно работающим гражданам отныне не нужно предоставлять данные о месте регистрации.

По словам генконсула Панайотиса Беглитиса, в Греции ожидают успешного туристического сезона и будут стремиться выдавать визы российским гражданам в «максимально короткие сроки».

Напомним, в настоящее время визовые центры Греции работают в 20 городах России.

Как сообщало ИА REGNUM, 2016 год объявлен «перекрестным» годом России и Греции. Намечен целый спектр различных направлений сотрудничества — это развитие торговых отношений, инвестиционного сотрудничества, взаимодействия в сфере туризма, сельского хозяйства, образования и культуры.