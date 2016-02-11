Пунта-Кана, Доминиканская Республика, 11 февраля, 2016, 10:23 — ИА Регнум. Командир Boeing 777−200, следовавшего рейсом Пунта-Кана — Москва и вернувшегося в аэропорт вылета из-за загоревшегося двигателя, принял решение об экстренной посадке «молниеносно», сообщил РЕН-ТВ один из пассажиров воздушного судна.

uralweb.ru Самолет

По словам мужчины, экипаж сработал «на отлично». «Кому требовалось, сразу оказывали психологическую помощь прямо на борту. Всем, кому нужно было, раздавали воду и успокоительные таблетки. Всем помогали, экипаж сработал хорошо», — сказал очевидец.

Он отметил, что после посадки капитану все аплодировали и «лезли обниматься». В настоящее время пассажиров Boeing 777−200 российской авиакомпании Orenair отвезли в отели, из Москвы вылетел самолет, который заберет их 12 февраля.

Отмечается, что двигатель загорелся на высоте примерно 5 километров — через 30 минут после взлета. В салоне самолета также произошло задымление, были выпущены кислородные маски. После посадки пассажиров эвакуировали с помощью аварийных надувных трапов.

На борту лайнера находились 351 пассажир и 20 членов экипажа, пострадавших нет.

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